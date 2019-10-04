Справжня любов: відео з котом розчулило мережу

У мережі не можуть втримати усмішку від чарівного відео з котом, яке підтверджує, що не лише собаки можуть бути відданими домашніми улюбленцями. А ваш кіт так робить?

На платформі Reddit користувач з ніком AJTHEMUSICGEEK поділився відео з котячими обіймами, яке стрімко набирає популярності. Всього за 8 годин допис побачили понад 53 тисячі осіб, а ще більш як 400 залишили коментарі. А все тому, що на відео під назвою "Справжня любов" можна побачити, як кіт засинає на своєму власнику, обіймаючи його та мило впираючись головою. Чимало коментаторів зізнались, що від їхнього кота навряд чи такого дочекаєшся.

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