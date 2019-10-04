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У мережі знайшли кумедного пса з "людським обличчям"

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Смішний пес - фото 1
Смішний пес

Австралійський пудель Норі дивує користувачів соціальних мереж своєю незвичайною зовнішністю.

Пудель на прізвисько Норі із Сіетла прославився в інтернеті своєю незвичайною зовнішністю. Користувачам його мордочка нагадує людське обличчя!

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"Коли він був щеням, перехожі постійно зупинялися і завалювали нас питаннями. Хоча з віком таке відбувається рідше, люди як і раніше порівнюють його мордочку з людським обличчям", – говорять його власники.

Норі завели сторінку в Instagram, де публікують його фотографії. У Twitter, як пишуть ЗМІ, знімки з Норі стали вірусними. Торік у Норі з'явився "брат" Боба – помісь йоркширського тер'єра і ши-тцу.

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У мережі знайшли кумедного пса з 'людським обличчям' - фото 359545

У мережі знайшли кумедного пса з 'людським обличчям' - фото 359546

У мережі знайшли кумедного пса з 'людським обличчям' - фото 359547

У мережі знайшли кумедного пса з 'людським обличчям' - фото 359548

У мережі знайшли кумедного пса з 'людським обличчям' - фото 359549

У мережі знайшли кумедного пса з 'людським обличчям' - фото 359550

У мережі знайшли кумедного пса з 'людським обличчям' - фото 359551

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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