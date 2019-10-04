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Ідеальна вакансія: у Великобританії шукають мандрівників з собаками
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У Великобританії шукають людей на ідеальну вакансію, яка сподобається всім власникам собак. Хто ж відмовиться від подорожі зі своїм улюбленцем? Детальніше читайте далі.
Сервіс Snaptrip, який допомагає з бронюванням помешкання, відкрив незвичайну вакансію – мандрівника з домашнім улюбленцем. Шукають двох власників собак, які упродовж року випробують 10 готелів, які позиціюють себе як 10 dog-friendly (можна зупинятись з тваринами та є всі умови для них).
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Щасливчикам потрібно буде об'єктивно оцінювати якість перебування у помешканнях та робити знімки. Кожен огляд готелю оцінюється у 337 євро. До слова, він має бути на 500 слів та характеризувати готель за такими критеріями, як комфортність та практичність для собак, наявність дружніх тварин поряд та місце для вигулу.
Які ж вимоги для мандрівників? Все доволі просто: шукають власника собаки віком від 6 місяців до 3 років та від 4 до 10 років. Улюбленці мають бути здоровими, легко переносити поїздки та чудово позувати на камеру. Що ж до людей, то їм потрібно бути турботливими господарями та вміти цікаво писати і робити красиві знімки.
Абсолютно всі витрати на харчування та житло також покриває сам сервіс. До слова, надіслати заявку та детальніше дізнатися можна тут.
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