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Hitman 2: перші відгуки та оцінки гри

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Hitman 2 надійде в продаж на PC, Xbox One і PS4 - фото 1
Hitman 2 надійде в продаж на PC, Xbox One і PS4 / screenrant

Вже незабаром, 13 листопада, виходить стелс-бойовик Hitman 2.

Hitman 2 створений датською студією IO Interactive, а видання взяла на себе компанія WB Games.

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На відміну від попередньої частини, Hitman 2 не розбитий на епізоди: нас чекає єдиний ігровий процес. Не в останню чергу завдяки цьому перші оцінки Hitman 2 виявилися такими сприятливими. На зібранні Metacritic середній бал гри перевищує 80 на всіх платформах. Рецензенти відзначають, що гра в основному повторює напрацювання, створені в Hitman, але при цьому вдало розвиває всі ключові ідеї і механіки, і вносить невеликі, але дуже важливі поліпшення.

Hitman 2 надійде в продаж на PC, Xbox One і PS4. Ті, кому не терпиться дізнатися, як живе Агент 47 в 2018 році, можуть подивитися початок гри, записаний порталом IGN. У ньому заодно можна згадати про всі основні події попередніх частин серії.

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Джерело: screenrant
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