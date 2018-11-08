Усі гладять собак у Red Dead Redemption 2: справжні собаки – ревнують

У відеогрі Red Dead Redemption 2 можна гладити коней і собак. Віртуальні тварини при цьому дуже тішаться та радісно виляють хвостом. Однак робити це на очах свого домашнього улюбленця не варто, і ось чому!

Користувач мережі darthswader9 вирішив з'ясувати: що буде, якщо прямо на очах свого бігля Белли погладити іншу (нехай і віртуальну) собаку.

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Експеримент обернувся мовчазною драмою – судячи з усього, Белла вважає дії свого господаря підлою зрадою. Гляньте самі, це дуже епічно:

Відео darthswader9 також виклали на Reddit. З'ясувалося, що не тільки Белла реагує на віртуальних собак. При цьому в коментарях деякі користувачі зізналися, що грають в Red Dead Redemption 2 саме заради почісування собак (на кожного зустрінутого пса вони витрачають по 3-5 хвилин).

До речі, гладити кішок в грі не можна ¯\_(ツ)_/¯

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