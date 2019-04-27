Британці вважають, що фітнес-браслети нас нахабно обманюють

Мабуть, у кожного другого користувача смартфонів зараз на руці висить "розумний" гаджет, який займається підрахунком кроків, спалених калорій тощо. Саме тому фахівці з мережі споживачів Which (Великобританії) вирішили перевірити, чи реальні дані. Дізнайтесь, наскільки вас обдурюють гаджети.

Для тесту були обрані 118 трекерів, які перевірялися експертами. Піддослідні пробігали марафонську дистанцію у 42 кілометри на біговій доріжці. Після цього порівняли результати з реальною відстанню.

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Отже, найменше слід довіряти фітнес-трекеру Garmin Vivosmart 4. Він помилився аж на 17 кілометрів, показавши, що його користувач пробіг 60 кілометрів! Сам виробник пояснив цю "хибу" тим, що гаджет не оснащений GPS'ом. Крім того, у компанії рекомендують користуватися лінійкою Forerunner, якщо вам надзвичайно важливо знати точну дистанцію пробіжки.

Garmin Vivosmart 4 помилився найбільше!

Якщо говорити про моделі Apple, то найточнішим виявився, як би це дивно не звучало, Apple Watch 1 серії. Він додав до дистанції лише 1%, а от моделі серії 3 здійснили похибку у 13%. Причому, від'ємну – 36,7 кілометра дистанції показав годинник після бігу.

Apple Watch series 1 показав найкращий результат з-поміж продуктів компанії

Наша перевірка виявила, що моделям деяких великих брендів не можна довіряти, коли мова заходить про вимірювання дистанцій. Тож, коли ви купуєте, спочатку перевірте, чи можете ви довіряти цій моделі, – рекомендує Наталі Хітчінс, яка відповідає за напрямок британських продуктів і послуг у Which?

Інші популярні гаджети після 42 кілометрів показали таку дистанцію:

Samsung Gear S2 – 58 км

Xiaomi Amazfit Bip – 54,7 км

Huawei Watch 2 Sport – 30,4 км

У компанії Huawei припускають, що на таку похибку могла вплинути індивідуальна особливість піддослідних, котрі бігли з їхніми гаджетами на руках.

Xiaomi Amazfit Bip суттєво завищив результати

"І треба врахувати, що саме цей тест проводився у приміщенні, на біговій доріжці. А алгоритм Huawei Watch 2 Sport вимірює довжину кроків користувача за допомогою сенсора прискорення під час бігу з різною швидкістю", – додав представник Huawei.

Тому рекомендуємо наступного разу задуматися над тим, коли ви побачите заповітні 10 тисяч кроків на своєму фітнес-браслеті або годиннику. Цілком імовірно, що він вас перехвалює, або ж недооцінює.

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