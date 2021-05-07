Higher Power: Coldplay танцює з інопланетянами на новому музичному відео

Британський гурт Coldplay випустив нову пісню "Higher Power". Послухати її можна на більшості популярних стрімінгових сервісах, а також на Радіо МАКСИМУМ!

Прем'єра релізу "Higher Power" відбулася на спеціальному каналі зв'язку з МКС, де вперше була представлена ​​"позаземна передача" астронавта Європейського космічного агентства Тома Песке, який у кінці квітня прибув на борт станції на пілотованому кораблі Crew Dragon-2.

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Продюсером "Higher Power" став Макс Мартін – один з найбільш успішний хітмейкерів в музичній історії.

Разом з треком вийшов і кліп, в якому учасники групи виступають на тлі транспортних контейнерів, а навколо них танцюють голограми інопланетних істот.

Coldplay– Higher Power, дивіться нове космічне музичне відео гурту:

Останній наразі альбом Coldplay – "Everyday Life" – вийшов ще у листопаді 2019 року. Платівка повинна була стати експериментальною, але щось пішло не так. А ще нагадаємо, що торік хлопці представили кліп, знятий у Києві.

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