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Популярні пісні квітня: плейлист нових треків за місяць
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Нові музичні новинки встигли піднятись у чартах та підкорити серця слухачів. Тому зібрали плейлист свіжих пісень за квітень 2021, який точно сподобається і зарядить крутим настроєм!
Весна дарує натхнення творити не лише кожному з нас, а й багатьом музикантам. Тому квітень став доволі продуктивним та музичні хіти, попри далеко не весняну погоду, передає Радіо MAXIMUM. Вони вже підкорюють не лише світові чарти, а й змушують підтанцьовувати та підспівувати з перших нот. ВІд поп-зірок до молодих виконавців – слухай новеньку добірку найкрутіших популярних пісень.
Варто зацінити: Музичні новинки квітня 2021: плейлист нових українських пісень
Квітень відзначився свіжою музикою від таких знаменитостей, як 21 Pilots, Біллі Айліш, Томмі Кеш, Lady Gaga, Machine Gun Kelly та інші. Вони точно подарують справді сонячний настрій та перемкнуть на позитивну хвилю! Заціни пісні, які дозволять себе відчути головним героєм фільму про твоє життя.
Плейлист нових пісень квітня, слухати онлайн:
Послухати всі пісні у цьому плейлисті можна за цим посиланням.
Список треків:
- Billie Eilish - Your Power
- Twenty One Pilots - Choker
- Little Mix - Confetti ft. Saweetie
- Machine Gun Kelly - love race
- The Kid LAROI, Miley Cyrus - WITHOUT YOU
- girl in red - Serotonin
- Twenty One Pilots - Shy Away
- Destiny Rogers - Tomboy ft. Coi Leray
- ITZY "마.피.아. In the morning" M/V
- INNA - Oh My God
- Lady Gaga - Alice
- TOMMY CASH - RACKED
- Japanese Breakfast - Posing In Bondage
- The Chemical Brothers - The Darkness That You Fear
- Winona Oak - Old Insecurities
- Lord Huron - I Lied feat. Allison Ponthier
- Rag’n’Bone Man & P!nk – Anywhere Away From Here
- WILLOW - t r a n s p a r e n t s o u l feat. Travis Barker
- Yellow Claw - DRXGS (Feat. Sara Fajira)
- Royal Blood - Boilermaker
- Bebe Rexha - Sacrifice
- Busta Rhymes - Where I Belong ft. Mariah Carey
- Hey Violet - Friends Like This
- Alice Merton - Vertigo
- Son Lux — A Different Kind of Love
- DJ Khaled ft. Nas, JAY-Z & James Fauntleroy and Harmonies by The Hive - SORRY NOT SORRY
- Tessa Violet & lovelytheband - Games
- Ty Dolla $ign - By Yourself (feat. Bryson Tiller, Jhené Aiko & Mustard)
- CHVRCHES - He Said She Said
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