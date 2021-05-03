Популярні пісні квітня: плейлист нових треків за місяць

Нові музичні новинки встигли піднятись у чартах та підкорити серця слухачів. Тому зібрали плейлист свіжих пісень за квітень 2021, який точно сподобається і зарядить крутим настроєм!

Весна дарує натхнення творити не лише кожному з нас, а й багатьом музикантам. Тому квітень став доволі продуктивним та музичні хіти, попри далеко не весняну погоду, передає Радіо MAXIMUM. Вони вже підкорюють не лише світові чарти, а й змушують підтанцьовувати та підспівувати з перших нот. ВІд поп-зірок до молодих виконавців – слухай новеньку добірку найкрутіших популярних пісень.

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Квітень відзначився свіжою музикою від таких знаменитостей, як 21 Pilots, Біллі Айліш, Томмі Кеш, Lady Gaga, Machine Gun Kelly та інші. Вони точно подарують справді сонячний настрій та перемкнуть на позитивну хвилю! Заціни пісні, які дозволять себе відчути головним героєм фільму про твоє життя.

Плейлист нових пісень квітня, слухати онлайн:

Послухати всі пісні у цьому плейлисті можна за цим посиланням.

Список треків:

Billie Eilish - Your Power Twenty One Pilots - Choker Little Mix - Confetti ft. Saweetie Machine Gun Kelly - love race The Kid LAROI, Miley Cyrus - WITHOUT YOU girl in red - Serotonin Twenty One Pilots - Shy Away Destiny Rogers - Tomboy ft. Coi Leray ITZY "마.피.아. In the morning" M/V INNA - Oh My God Lady Gaga - Alice TOMMY CASH - RACKED Japanese Breakfast - Posing In Bondage The Chemical Brothers - The Darkness That You Fear Winona Oak - Old Insecurities Lord Huron - I Lied feat. Allison Ponthier Rag’n’Bone Man & P!nk – Anywhere Away From Here WILLOW - t r a n s p a r e n t s o u l feat. Travis Barker Yellow Claw - DRXGS (Feat. Sara Fajira) Royal Blood - Boilermaker Bebe Rexha - Sacrifice Busta Rhymes - Where I Belong ft. Mariah Carey Hey Violet - Friends Like This Alice Merton - Vertigo Son Lux — A Different Kind of Love DJ Khaled ft. Nas, JAY-Z & James Fauntleroy and Harmonies by The Hive - SORRY NOT SORRY Tessa Violet & lovelytheband - Games Ty Dolla $ign - By Yourself (feat. Bryson Tiller, Jhené Aiko & Mustard) CHVRCHES - He Said She Said

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