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Популярні пісні квітня: плейлист нових треків за місяць

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Нова популярна музика онлайн - фото 1
Нова популярна музика онлайн

Нові музичні новинки встигли піднятись у чартах та підкорити серця слухачів. Тому зібрали плейлист свіжих пісень за квітень 2021, який точно сподобається і зарядить крутим настроєм!

Весна дарує натхнення творити не лише кожному з нас, а й багатьом музикантам. Тому квітень став доволі продуктивним та музичні хіти, попри далеко не весняну погоду, передає Радіо MAXIMUM. Вони вже підкорюють не лише світові чарти, а й змушують підтанцьовувати та підспівувати з перших нот. ВІд поп-зірок до молодих виконавців – слухай новеньку добірку найкрутіших популярних пісень.

Варто зацінити: Музичні новинки квітня 2021: плейлист нових українських пісень

Квітень відзначився свіжою музикою від таких знаменитостей, як 21 Pilots, Біллі Айліш, Томмі Кеш, Lady Gaga, Machine Gun Kelly та інші. Вони точно подарують справді сонячний настрій та перемкнуть на позитивну хвилю! Заціни пісні, які дозволять себе відчути головним героєм фільму про твоє життя.

Плейлист нових пісень квітня, слухати онлайн:

Послухати всі пісні у цьому плейлисті можна за цим посиланням.

Список треків:

  1. Billie Eilish - Your Power
  2. Twenty One Pilots - Choker
  3. Little Mix - Confetti ft. Saweetie
  4. Machine Gun Kelly - love race
  5. The Kid LAROI, Miley Cyrus - WITHOUT YOU
  6. girl in red - Serotonin
  7. Twenty One Pilots - Shy Away
  8. Destiny Rogers - Tomboy ft. Coi Leray
  9. ITZY "마.피.아. In the morning" M/V
  10. INNA - Oh My God
  11. Lady Gaga - Alice
  12. TOMMY CASH - RACKED
  13. Japanese Breakfast - Posing In Bondage
  14. The Chemical Brothers - The Darkness That You Fear
  15. Winona Oak - Old Insecurities
  16. Lord Huron - I Lied feat. Allison Ponthier
  17. Rag’n’Bone Man & P!nk – Anywhere Away From Here
  18. WILLOW - t r a n s p a r e n t s o u l feat. Travis Barker
  19. Yellow Claw - DRXGS (Feat. Sara Fajira)
  20. Royal Blood - Boilermaker
  21. Bebe Rexha - Sacrifice
  22. Busta Rhymes - Where I Belong ft. Mariah Carey
  23. Hey Violet - Friends Like This
  24. Alice Merton - Vertigo
  25. Son Lux — A Different Kind of Love
  26. DJ Khaled ft. Nas, JAY-Z & James Fauntleroy and Harmonies by The Hive - SORRY NOT SORRY
  27. Tessa Violet & lovelytheband - Games
  28. Ty Dolla $ign - By Yourself (feat. Bryson Tiller, Jhené Aiko & Mustard)
  29. CHVRCHES - He Said She Said

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