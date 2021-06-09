Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Hermès представив повністю їстівні сумки Birkin з овочів

  • 1
Сумки створювалися з овочів і фруктів - фото 1
Сумки створювалися з овочів і фруктів

Ми бачили всіляке, але таке – вперше. Модний бренд Hermès вирішив представити стильні сезонні сумки. А зроблені вони з овочів, що робить аксесуар їстівним.

На своєму офіційному інстаграм-акаунті Hermès представив повністю їстівні сумки Birkin. Для їхнього виготовлення використовували справжні овочі. Над створенням моделей працював художник і дизайнер Бен Дензер. Про це повідомляє HypeBae.

Це цікаво: New Balance представив кросівки для пива до Дня батька: фото

Hermès представив повністю їстівні сумки Birkin з овочів - фото 462782

Hermès представив повністю їстівні сумки Birkin з овочів - фото 462783

Hermès представив повністю їстівні сумки Birkin з овочів - фото 462784

Сумки Birkin з овочів – точна копія справжньої моделі. Зараз в інстаграм-акаунті бренду представлено три варіанти: зі спаржі, капусти й огірків. На своїй сторінці Бен Дензер показує поетапний процес створення сумок. Там же опубліковано ще кілька фруктових варіантів: з бананів і яблук.

Нагадаємо, модель Hermès Birkin стала найпопулярнішою сумкою в інстаграмі. Далі у рейтингу розташувалися Dior, Gucci, Chanel і Givenchy.

Раніше стало відомо, що Hermès у співпраці з каліфорнійським стартапом MycoWorks почне випускати сумки з використанням екошкіри. Але особливість її у тому, що вона виготовлена з міцелію – тонких ниток з кореневої системи грибів.

Читайте також: Гвінет Пелтроу запустила бренд прикрас, які вона рекламує топлес: спокусливі фото

пропозиції партнерів
Новини