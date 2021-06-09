Hermès представив повністю їстівні сумки Birkin з овочів

Ми бачили всіляке, але таке – вперше. Модний бренд Hermès вирішив представити стильні сезонні сумки. А зроблені вони з овочів, що робить аксесуар їстівним.

На своєму офіційному інстаграм-акаунті Hermès представив повністю їстівні сумки Birkin. Для їхнього виготовлення використовували справжні овочі. Над створенням моделей працював художник і дизайнер Бен Дензер. Про це повідомляє HypeBae.

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Сумки Birkin з овочів – точна копія справжньої моделі. Зараз в інстаграм-акаунті бренду представлено три варіанти: зі спаржі, капусти й огірків. На своїй сторінці Бен Дензер показує поетапний процес створення сумок. Там же опубліковано ще кілька фруктових варіантів: з бананів і яблук.

Нагадаємо, модель Hermès Birkin стала найпопулярнішою сумкою в інстаграмі. Далі у рейтингу розташувалися Dior, Gucci, Chanel і Givenchy.

Раніше стало відомо, що Hermès у співпраці з каліфорнійським стартапом MycoWorks почне випускати сумки з використанням екошкіри. Але особливість її у тому, що вона виготовлена з міцелію – тонких ниток з кореневої системи грибів.

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