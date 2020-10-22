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Хейлі Бібер зробила нове татуювання на честь чоловіка

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Хейлі Бібер - фото 1
Хейлі Бібер / Instagram

Американські знаменитості Хейлі і Джастін Бібер не соромляться публічно говорити про свої почуття один до одного і не приховують свого сімейного щастя.

Днями стало відомо про те, що модель вирішила ще раз підтвердити свою відданість і прихильність до чоловіка і зробила на його честь татуювання. Знімком поділився на своїй сторінці в Instagram тату-майстер знаменитості.

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Тепер на безіменному пальці у моделі красується велика літера імені її коханого J (Джастін) Ця татуювання просте, красиве і має для Хейлі глибокий смисл. Але одним малюнком дівчина не обійшлася, на шиї вона ще набила слово "beleza", що в перекладі означає "краса".

Тату-майстер написав, що дуже задоволений тим, що модель саме йому довірила таку важливу роботу. Його пост зібрав вже понад 53 тисяч лайків. Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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