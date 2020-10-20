Їй всього 55: Сара Джессіка Паркер шокувала мережу зовнішнім виглядом

Днями Сара Джессіка Паркер продемонструвала новий streetstyle-образ. Знімки швидко розлетілися мережею і викликали активні обговорення.

Фотографії зроблені в Нью-Йорку біля взуттєвого бутіка актриси. На них зірка серіалу Секс і місто позує в трендовому в'язаному максі платті насиченого фіолетового кольору. Свій образ Паркер доповнила атласними рожевими човниками з її нової колекції SJP. Кадри з фотосесії потрапили на сторінки таблоїдів і в соціальні мережі.

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За словами користувачів соцмереж знаменитість в свої 55 років виглядає значно старше, і на цих знімках її складно впізнати. Зовнішність актриси нагадала усім Донателлу Версаче, яка славиться не лише своєю багаторічною роботою в модному будинку Versace, але і пристрастю до пластичних операцій.

Однак на захист Сари прийшли віддані шанувальники, які запевняють: актриса виглядає приголомшливо. І все тому, що зірка воліє старіти природно. Вона неодноразово заявляла, що не користується послугами пластичних хірургів і не робить ін'єкцій краси.

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