Хейлі Бібер вразила фігурою у відвертому боді

Американська зірка Хейлі Бібер влаштувала домашню фотосесію і похвалилася фігурою в сексуальному чорному боді. Красуня обрала ефектний аутфіт від Saint Laurent.

На своїй сторінці в інстаграмі знаменитість опублікувала серію знімків, на яких позує в атласному боді чорного кольору з мереживними вставками на стегнах.

І ще: Надя Дорофєєва спокусила підписників новим ефектним образом

У знаменитості оголені плечі, а зону декольте прикриває пухнасте боа. Фотосесію дружина канадського виконавця Джастіна Бібера влаштувала в їхньому розкішному маєтку в Лос-Анджелесі. Локацією для зйомки стала світла вітальня, де Хейлі позувала на білому дивані.

Свій сексуальний образ знаменитість доповнила чорними колготками, продемонструвавши в одному з кадрів свої стрункі і довгі ніжки. Для фотосесії модель зробила укладку з легкими локонами і зробила денний макіяж, підкресливши очі чорними стрілками. З аксесуарів на ній були золоті сережки і персні.

Гортайте галерею:

Це цікаво: Діджей з Казахстану отримав Греммі за ремікс на відому пісню