Діджей з Казахстану отримав Греммі за ремікс на відому пісню

Казахстанський виконавець Imanbek (Іманбек Зейкенов) отримав премію Греммі за ремікс на композицію Roses. Нагороду йому вручили в номінації за Найкращий ремікс.

Про це пише nytimes. Нагадаємо, церемонія нагородження цьогоріч пройшла онлайн на сайті музичної премії.

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Imanbek став першим уродженцем Казахстану, номінованим на "Греммі". "Спасибі моїй мамі, моєму татові, спасибі моїй команді, спасибі менеджеру Кирилу. Спасибі "Греммі", – сказав він, отримуючи статуетку.

Нагадаємо, пісня Roses в його версії стала хітом і провела більше 20 тижнів поспіль в першій десятці рейтингу Billboard Hot 100, обігнавши The Weeknd, Billie Eillish і Justin Bieber. Ремікс також увійшов в десятку найкращих на Apple Music, а в Shazam набрав більше 22 000 000 прослуховувань.

Сам Imanbek до популярності був залізничником в Павлодарській області, музиці він навчався сам. Зараз він живе в Казахстані і продовжує займатися творчістю.

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