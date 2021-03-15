Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Діджей з Казахстану отримав Греммі за ремікс на відому пісню

  • 36
Imanbek, кадр з відео нагородження - фото 1
Imanbek, кадр з відео нагородження

Казахстанський виконавець Imanbek (Іманбек Зейкенов) отримав премію Греммі за ремікс на композицію Roses. Нагороду йому вручили в номінації за Найкращий ремікс.

Про це пише nytimes. Нагадаємо, церемонія нагородження цьогоріч пройшла онлайн на сайті музичної премії.

І ще: Греммі 2021: оголошені найкращі пісні та співаки року

Imanbek став першим уродженцем Казахстану, номінованим на "Греммі". "Спасибі моїй мамі, моєму татові, спасибі моїй команді, спасибі менеджеру Кирилу. Спасибі "Греммі", – сказав він, отримуючи статуетку.

Нагадаємо, пісня Roses в його версії стала хітом і провела більше 20 тижнів поспіль в першій десятці рейтингу Billboard Hot 100, обігнавши The Weeknd, Billie Eillish і Justin Bieber. Ремікс також увійшов в десятку найкращих на Apple Music, а в Shazam набрав більше 22 000 000 прослуховувань.

Сам Imanbek до популярності був залізничником в Павлодарській області, музиці він навчався сам. Зараз він живе в Казахстані і продовжує займатися творчістю.

Це цікаво: Imagine Dragons уперше за кілька років випустили нові пісні: слухайте їх онлайн

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
10 вживаних авто, які найкраще продаються на вторинному ринку
  • 15:19
  • 78
Задоволений, як слон: слухайте онлайн захопливу програму на радіо MAXIMUM
  • 01 березня, 12:18
  • 337
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2860956
Загрузка...
Новини