Характеристики PlayStation 5 порівняли з Xbox Series X

Консоль Sony оснастять потужним відеоприскорювачем, а приставку Microsoft – процесором. Так, інсайдер розкрив технічні характеристики ігрових консолей PlayStation 5 і Xbox Series X.

За словами інсайдера, нова консоль від Sony має потужніший відеоприскорювач, а також оперативну пам'ять в порівнянні з Xbox Series X. Приставка Microsoft у свою чергу отримає процесор більшої потужності та велику пропускну здатність пам'яті.

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За непідтвердженими даними, ігрову консоль PlayStation 5 оснастять 18 гігабайтною ОЗУ, твердотілим накопичувачем в 500 гігабайтів і графічну карту з продуктивністю 12,6 терафлопс.

Xbox Series X отримає 16 гігабайтів оперативної пам'яті, а також SSD на терабайт. При цьому продуктивність відеокарти гаджета складе 11,8 терафлопс.

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