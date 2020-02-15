Названі нові небезпечні програми для Android: повний список

Компанія Bitdefender, що спеціалізується на випуску антивірусів, виявила 17 шкідливих додатків для Android, що заразили пів мільйона пристроїв по всьому світу.

Користувачі смартфонів впевнені, що Apple і Google захищають свої цифрові магазини додатків від шкідливих програм. Але Google Play, на жаль, з цим справляється занадто слабо і часом пропускає небезпечні програми.

І ще: Який iPhone вибрати у 2020 році: все ще актуальний 8 чи популярний XR

Всі ці небезпечні програми використовували різні хитрощі і методи обходу перевірок, щоб уникнути модерації Google Play. Через недостатньо якісні перевірки, небезпечні програми скачали більше 550 тисяч разів.

Список небезпечних додатків, яких необхідно терміново позбутися:

Car Racing 2019

4K Wallpaper (Background 4K Full HD)

Backgrounds 4K HD

QR Code Reader & Barcode Scanner Pro

File Manager Pro - Manager SD Card / Explorer

VMOWO City: Speed ​​Racing 3D

Barcode Scanner

Screen Stream Mirroring

QR Code - Scan & Read a Barcode

Period Tracker - Cycle Ovulation Women's

QR & Barcode Scan Reader

Wallpapers 4K, Backgrounds HD

Transfer Data Smart

Explorer File Manager

Today Weather Radar

Mobnet.io: Big Fish Frenzy

Clock LED

Читайте також: За смішні гроші: Xiaomi випустила ідеальний комп'ютер для роботи