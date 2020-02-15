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Названі нові небезпечні програми для Android: повний список

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Android - фото 1
Android / chroniclelive

Компанія Bitdefender, що спеціалізується на випуску антивірусів, виявила 17 шкідливих додатків для Android, що заразили пів мільйона пристроїв по всьому світу.

Користувачі смартфонів впевнені, що Apple і Google захищають свої цифрові магазини додатків від шкідливих програм. Але Google Play, на жаль, з цим справляється занадто слабо і часом пропускає небезпечні програми.

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Всі ці небезпечні програми використовували різні хитрощі і методи обходу перевірок, щоб уникнути модерації Google Play. Через недостатньо якісні перевірки, небезпечні програми скачали більше 550 тисяч разів.

Названі нові небезпечні програми для Android: повний список - фото 386262

Список небезпечних додатків, яких необхідно терміново позбутися:

  • Car Racing 2019
  • 4K Wallpaper (Background 4K Full HD)
  • Backgrounds 4K HD
  • QR Code Reader & Barcode Scanner Pro
  • File Manager Pro - Manager SD Card / Explorer
  • VMOWO City: Speed ​​Racing 3D
  • Barcode Scanner
  • Screen Stream Mirroring
  • QR Code - Scan & Read a Barcode
  • Period Tracker - Cycle Ovulation Women's
  • QR & Barcode Scan Reader
  • Wallpapers 4K, Backgrounds HD
  • Transfer Data Smart
  • Explorer File Manager
  • Today Weather Radar
  • Mobnet.io: Big Fish Frenzy
  • Clock LED

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Джерело: chroniclelive
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