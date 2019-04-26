Характер людини можна визначити за допомогою пози, в якій вона спить

Поза під час сну може розповісти про ваш характер / Themedium24

Те, в якій позі ви спите, може багато розповісти про ваш характер. Про цей зв'язок повідомили психологи-консультанти.

Легкі на підйом. За словами психолога, люди, які легко зриваються з насидженого місця і готові у будь-який момент рвонути на край землі, відпочивають, широко розкинувши руки і ноги.

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Схильні до лідерства. Люди з таким характером, як правило, схильні до прагматизму і до посиленого контролю. Вони ж віддають перевагу під час сну "королівській" позі – на спині, з витягнутими вздовж тулуба руками і прямими ногами.

Надійні. Психолог каже, що люди, яким властива серйозність і надійність, люблять спати в позі "замок" – на боці, з зігнутими ногами та руками під головою.

А в якій позі спите ви?

Невпевнені в собі. Фахівці відзначають, що людині, яка сумнівається в собі, шукає якоїсь опори, щоб відчувати себе впевненішою, властиво під час сну триматися за якийсь предмет або частину тіла.

Тривожні. Людям, які дуже бояться осуду, побоюються виглядати невтішно в очах інших або зробити промах, постійно прагнуть все заздалегідь передбачити, а спати їм властиво на животі.

Замкнуті. Часто замкнуті люди сплять обличчям до стіни, буцімто відгороджуючись від навколишнього світу.

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