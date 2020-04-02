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Оновлення iOS "зламало" одну з важливих функцій iPhone і iPad

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FaceTime перестав працювати на старих пристроях Apple - фото 1
FaceTime перестав працювати на старих пристроях Apple

Апдейт мобільної операційної системи iOS до версії 13.4 приніс користувачам гаджетів Apple не тільки виправлення помилок, а й прикрий баг, пов'язаний з одним із системних додатків. Чергове оновлення прошивки залишило безліч користувачів "яблучних" пристроїв без месенджера FaceTime.

Згідно з численними повідомленнями, при спробі дзвінка по FaceTime з iPhone або iPad, що працюють під управлінням актуальної версії прошивки, на гаджет із застарілою iOS 9.3.5 або iOS 9.3.6, виклик просто обривається.

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Пізніше з'ясувалося, що з аналогічною проблемою зіткнулися і користувачі комп'ютерів Mac, які отримали оновлення до macOS 10.15.4 і вище. Без вбудованого відеозв'язку виявилися власники iPod Touch 5-го покоління, iPad mini 1-го покоління, iPhone 4s, а також iPad 3-го покоління і iPad 2.

"Гей, Apple, після установки iOS 13.4 я не можу подзвонити по FaceTime на пристрій з iOS 9. Це серйозна проблема, оскільки для мене і моїх двох дітей це єдина можливість побачити нашу 90-річну бабусю", – написав у твіттері користувач Джонні Кастава.

Оновлення iOS 'зламало' одну з важливих функцій iPhone і iPad - фото 395712

"Я оновив iPhone і iPad до iOS 13.4 вчора. Тепер я не можу подзвонити матері по FaceTime. Вона користується моїм стареньким iPad 3. Зараз вона перебуває в ізоляції через пандемію коронавірусу і ми не можемо з нею зв'язатися. Будь ласка, виправте це якомога швидше", – ця і безліч подібних заяв посипалися на адресу корпорації на просторах соціальних мереж.

Оновлення iOS 'зламало' одну з важливих функцій iPhone і iPad - фото 395711

Багато користувачів вважають, що таким чином Apple намагається примусово обмежити роботу деяких функцій на старих пристроях, стимулюючи користувачів купувати нові гаджети. За іншою з версій компанія прагне підвищити безпеку FaceTime, відмовляючись від підтримки найбільш незахищених ревізій мобільних ОС, але, на думку більшості "постраждалих", Apple вибрала не найкращий час для цього.

Представники компанії поки офіційно не прокоментували проблему, що виникла.

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Джерело: Slashgear
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