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Хайді Клум у шкіряному боді показала оголені сідниці: фото 18+
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47-річна німецька супермодель Хайді Клум поділилася з користувачами мережі пікантним знімком. Знаменитість показала свої сідниці у відвертому шкіряному вбранні.
Фото Клум опублікувала на своїй сторінці в Instagram. У кадрі модель позує в пікантній позі, низько нахилившись.
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Знаменитість постала перед шанувальниками в сексуальному шкіряному боді з ременями, що нагадує наряд БДСМ. Хайді продемонструвала не тільки своє струнке тіло, а й похвалилася пружними сідницями.
"Приємних вихідних", – коротко підписала сексуальний кадр модель. До слова, можливість коментувати фото Клум, як відомо, відключила, тому невідомо, що думають її шанувальники з приводу цього відвертого кадру.
Хайді Клум – німецька супермодель, актриса і телеведуча. Дівчина стала відомою в 1998 році, коли її фото в купальнику було надруковано на обкладинці американського журналу Sports Illustrated, чий тираж досягає в США 20 млн.
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