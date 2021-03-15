Хайді Клум у шкіряному боді показала оголені сідниці: фото 18+

47-річна німецька супермодель Хайді Клум поділилася з користувачами мережі пікантним знімком. Знаменитість показала свої сідниці у відвертому шкіряному вбранні.

Фото Клум опублікувала на своїй сторінці в Instagram. У кадрі модель позує в пікантній позі, низько нахилившись.

І ще: Фотографиня Соня Плакидюк знялася для Playboy: фото 18+

Знаменитість постала перед шанувальниками в сексуальному шкіряному боді з ременями, що нагадує наряд БДСМ. Хайді продемонструвала не тільки своє струнке тіло, а й похвалилася пружними сідницями.

"Приємних вихідних", – коротко підписала сексуальний кадр модель. До слова, можливість коментувати фото Клум, як відомо, відключила, тому невідомо, що думають її шанувальники з приводу цього відвертого кадру.

Хайді Клум – німецька супермодель, актриса і телеведуча. Дівчина стала відомою в 1998 році, коли її фото в купальнику було надруковано на обкладинці американського журналу Sports Illustrated, чий тираж досягає в США 20 млн.

Це цікаво: Оля Цибульська показала відео, яке мотивувало її скинути 13 кг