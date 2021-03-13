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Фотографиня Соня Плакидюк знялася для Playboy: фото 18+
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Українська фешн-фотографиня і експертка проєкту Супер Топмодель по-українськи Соня Плакидюк з'явилася в сексуальному корсеті, який вигідно підкреслив її пишні груди.
Відповідні чорно-білі знімки з'явилися на її сторінці в Instagram.
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На них знаменитість позувала в напівпрозорому корсеті і панчохах зі спокусливими підтяжками. Вона лежала на столі з закритими очима, злегка відкривши рот. Свій образ Плакидюк доповнила насиченим кольором губ і величезними бігуді у волоссі.
"Я так часто роздягала зірок, що карма наздогнала і мене. Так от: вчора було сонце, а сьогодні я у свіженькому Playboy замість нього", – підписала пікантні знімки зірка.
Соня Плакидюк фотографувати почала давно – років в 14-15. Вона зізналася, що спочатку це було для неї лише підлітковими пустощами, але вже незабаром красиві картинки почали приносити їй справжнє естетичне задоволення.
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