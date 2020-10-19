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Хайді Клум спокусила мережу пікантним танцем у білизні

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Хайді Клум - фото 1
Хайді Клум / instagram

Німецька супермодель, актриса та ведуча Хайді Клум станцювала на камеру у напівоголеному вигляді. Попри те, що зірка перебуває у прекрасній формі і красиво рухається, користувачі мережі розкритикували її.

На кадрах 47-річна Хайді постала у великій світлій ванній кімнаті. На ній тільки чорна спідня білизна бренду Savage X Fenty від співачки Rihhana – бюстгальтер і труси з завищеною талією. Клум посміхається і спокусливо танцює.

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Відео переглянули майже 650 тисяч разів. Проте не всі користувачі мережі захоплено зустріли відвертий образ і пристрасний танець моделі. Її попросили згадати про вік і дітей.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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