Донька Демі Мур виклала в мережу рідкісні фото мами: серед них є й дуже відверті кадри

Донька Демі Мур Румер Вілліс опублікувала в інстаграмі серію рідкісних фото зіркової матусі. Таким чином дівчина вирішила привітати колишню Брюса Вілліса з днем народження.

На світлинах, опублікованих на інстаграм-сторінці Румер Вілліс, можна побачити Демі Мур в абсолютно несподіваних образах. Також є й еротичний кадр.

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"Мамо з Днем народження. Я так вдячна, що проживаю це життя з тобою. Ти найкрутіша і найдурніша жінка-Скорпіон, яку я знаю. Люблю тебе до Місяця. Не можу дочекатися, щоб відсвяткувати сьогодні твій день народження", – написала Вілліс на честь 58-річчя знаменитості.

Свій пост вона супроводила раритетними фотографіями. На одній з них Мур зображена у спідній білизні. Знімок зробили за часів, коли актриса знімалася у фільмі "Стриптиз". На фото можна помітити й саму Вілліс, яка притискається до живота матері.

Гортайте серію фото Демі Мур з її донечкою:

Влітку знаменитість записала еротичний подкаст і поділилася знімками домашній студії, яку розмістила в туалеті, здивувавши фанатів інтер'єром. Шанувальники Мур звернули увагу на те, що в кімнаті з ванною й унітазом є килими, диван і величезна статуя людини в обладунках.

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