Хайді Клум показала груди на новому пікантному фото (18+)

Німецька супермодель, актриса та телеведуча Хайді Клум розбурхала свою 7,5-мільйонну армію шанувальників в Instagram відвертим кадром.

47-річна Хайді Клум позує на балконі. Позаду неї видніються пальми і море. Красуня знялася повністю оголеною, "прикрившись" прозорою фіранкою, яка все ж таки дозволяє розглянути її груди.

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Хайді зазначила, що її сфотографував 31-річний чоловік, музикант Том Кауліц. Модель відключила можливість коментування під постом.

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