Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Хайді Клум показала груди на новому пікантному фото (18+)

  • 81
Хайді Клум показала груди на новому пікантному фото (18+) - фото 1

Німецька супермодель, актриса та телеведуча Хайді Клум розбурхала свою 7,5-мільйонну армію шанувальників в Instagram відвертим кадром.

47-річна Хайді Клум позує на балконі. Позаду неї видніються пальми і море. Красуня знялася повністю оголеною, "прикрившись" прозорою фіранкою, яка все ж таки дозволяє розглянути її груди.

І ще: У Грузії знайшли двійника моделі Кендалл Дженнер: промовисті фотопорівняння

Хайді зазначила, що її сфотографував 31-річний чоловік, музикант Том Кауліц. Модель відключила можливість коментування під постом.

Хайді Клум показала груди на новому пікантному фото (18+) - фото 423037

Читайте також: 62-річна Шерон Стоун показала себе без макіяжу і фільтрів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Хотів би бути травою: гола Надя Дорофєєва показала, як слід проводити останні літні дні
  • 29 серпня, 21:22
  • 4194
ТОП-5 нових серіалів вересня 2020, які потішать глядачів
  • 30 серпня, 16:20
  • 269
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2492445
Загрузка...
Новини