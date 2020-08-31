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62-річна Шерон Стоун показала себе без макіяжу і фільтрів

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Шерон Стоун - фото 1
Шерон Стоун / gettyimages

Зірка Основного інстинкту Шерон Стоун з гідністю сприймає свій вік. Актриса не намагається здаватися молодшою.

Шерон Стоун не соромиться позувати без макіяжу. Вона ніколи не приховувала, що не має любові до пластичної хірургії, а вважає за краще природність у всьому.

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До б'юті-порад зірки Голлівуду прислухаються багато, тому що вірність таких секретів не викликає ніяких сумнівів тільки при одному погляді на неї. Актриса активно веде Інстаграм, де за її життям спостерігає понад 2 мільйони людей.

Цього разу Шерон виклала чесне фото: на портретному знімку вона постала з мінімумом макіяжу і не стала намагатися замаскувати зморшки. Вона точно пишається всім, що свідчить про її вік, адже Шерон як ніхто інший навчилася справжньої любові до себе.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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