У Грузії знайшли двійника моделі Кендалл Дженнер: промовисті фотопорівняння

У столиці Грузії Тбілісі знайдено двійника популярної американської моделі, учасниці телевізійного реаліті-шоу Сімейство Кардашян і просто зірки мережі – Кендалл Дженнер. Грузинку звуть Теона Чачуа, і її з часто зупиняють на вулицях, плутаючи зі знаменитістю.

29-річна Теона Чачуа працює торговим представником, також веде свій блог в Instagram. "З того часу, як я почала публікувати відео та фото, люди стали писати в коментарях, що я виглядаю точно, як вона. Мені приємно, що мене порівнюють з кимось настільки красивим", – розповіла Теона.

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За словами красуні, її часто зупиняють на вулиці через схожість з 24-річною супермоделлю з США Кендалл Дженнер. Сама ж грузинка себе не вважає схожою на американську знаменитість, але зізнається, що "подібність" зробило її більш упевненою.

А ти як гадаєш? Схожі красуні? Ліворуч – грузинка Теона Чачуа, а праворуч – американська зірка Кендалл Дженнер:

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