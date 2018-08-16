Хачеріді запропонували подякувати за патріотичний вчинок у росіян

Після матчу Ліги чемпіонів футболіст збірної України, який зараз виступає за грецький ПАОК, Євген Хачеріді показав російським уболівальникам свої щитки з українським прапором.

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов запропонував ще раз подякувати Євгену Хачеріді за його вчинок в Москві.

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"А давайте подякуємо динамівця Євгену Хачеріді, який зараз виступає за грецький ПАОК. Вибивши з кваліфікації Ліги чемпіонів московський "Спартак", захисник збірної України продемонстрував синьо-жовті щитки. У росіян досі істерика. Патріотично! Так тримати, козак!", – написав Жданов у себе в Facebook.

Нагадаємо, що після закінчення гри футболісти грецького ПАОК підійшли до своїх фанатів та подякували їм за підтримку. Водночас зі сторони трибун, де були фанати російського Спартака, почали лунати вигуки, які адресовувалися грекам. Тоді Євген Хачеріді спустив гетри і показав російським уболівальникам щитки у символічникх кольорах України.

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