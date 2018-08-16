Українець став найбільш високооплачуваним футболістом у Бельгії

У цьому сезоні Малиновський провів за "Генк" 5 матчів / dynamomania.com

25-річний український півзахисник Генка Руслан Малиновський став найбільш високооплачуваним футболістом бельгійського клубу.

25-річний український півзахисник "Генка" Руслан Малиновський після підписання нового контракту став найбільш високооплачуваним футболістом бельгійського клубу.

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Згідно з новою угодою, за сезон Малиновський буде заробляти більше €1 мільйона. Всі інші футболісти "Генка" отримують менше. Новий контракт Малиновського з "Генком" дійсний до літа 2022-го року. У цьому сезоні Малиновський провів за "Генк" 5 матчів, в яких забив 5 м'ячів і віддав 2 результативні передачі.

Тим часом мадридський "Реал" відмовився зробити українця Андрія Луніна своїм другим основним голкіпером. Вся справа у тому, що "Реал" домовився з "Челсі" про трансфер Тібо Куртуа. 9 серпня воротар збірної Бельгії пройде медогляд в Мадриді і буде представлений на "Сантьяго Бернабеу".

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