Реал – Атлетіко: відео голів запеклого дербі за Суперкубок УЄФА 2018

Мадридські команди Реал та Атлетіко провели матч за Суперкубок УЄФА. Несподівано для букмекерів перемогу з рахунком 2:4 в додатковий час здобули "матрацники"! Дивіться відео голів та огляд супердербі15 серпня.

У матчі за Суперкубок УЄФА 2018 зустрілися володарі головних трофеїв Європи у минулому сезоні: Реал Мадрид, який втретє поспіль виграв Лігу чемпіонів, та переможець Ліги Європи – Атлетіко Мадрид. Вперше в історії дві команди з одного міста боролися за Суперкубок, однак у дербі перемогу вирвали "матрацники".

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Початок зустрічі спантеличив команду Хулена Лопетегі: після довгого закидання до штрафного Дієго Коста прокинув м'яч повз Варана і з гострого кута розкішно прострелив під поперечину, забивши найшвидший гол в історії Суперкубка УЄФА.

Відео гола Кости на 1 хвилині - рахунок 0:1

Після такого швидкого гола "матрацники" віддали ініціативу "королівському клубу", і поплатилися за це на 27 хвилині. Реал зрівняв рахунок завдяки активним діям Гарета Бейла. Валлієць зробив ривок по правому флангу і навісив точно на голову Каріму Бензимі, який набігав на дальню штангу.

Відео гола Бензими на 27 хвилині - рахунок 1:1

Другий тайм активніше розпочав вже Атлетіко. Щоправда, гольових моментів біля воріт Кейлора Наваса не виникало. Неприємності для самих "матрацників" прийшли несподівано. Під час навісу з флангу м'яч влучив у високо підняту руку Хуанфрана, і суддя без жодних вагань вказав на 11-метрову позначку. Пенальті реалізував Рамос.

Відео гола Рамоса (пенальті) на 63 хвилині - 2:1

Тепер уже підопічні Сімеоне мусіли відігруватися. Атлетіко великими силами пішов в атаку і зумів зрівняти цифри на табло. Корреа ввірвався у штрафний і зробив скидку на Косту, який зблизька розстріляв ворота "вершкових" та оформив дубль.

Відео гола Кости на 78 хвилині - рахунок 2:2

На старті додаткового часу підопічні Хулена Лопетегі посилили тиск на оборону опонентів. Але найгострішим можна назвати хіба що удар Карвахаля з-за меж штрафного, з яким впорався Облак. Натомість відповідь Атлетіко завершилася голом! Захисник Реала Варан допустив грубу помилку перед своїм штрафним, у результаті якої Парті зробив передачу на Ньїгеса, який з льоту ефектно пробив під поперечину.

Відео гола Ньїгеса на 98 хвилині - рахунок 2:3

Усі крапки в матчі через кілька хвилин розставив Коке, який переправив м'яч у ворота завдяки допомозі Вітоло та Кости.

Відео голу Коке на 104 хвилині - 2:4

Реал так і не зумів відігратися, відтак "матрацники" втретє в своїй історії стали володарями Суперкубка УЄФА.

Огляд та найкращі моменти матчу 15 серпня 2018:

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