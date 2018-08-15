Хачеріді вразив патріотичним вчинком у Москві

Український захисник грецького ПАОК Євген Хачеріді здивував фанатів московського Спартака синьо-жовтими щитками.

Після закінчення гри футболісти грецького ПАОК підійшли до своїх фанатів та подякували їм за підтримку. Водночас зі сторони трибун, де були фанати російського Спартака, почали лунати вигуки, які адресовувалися грекам.

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Тоді Євген Хачеріді спустив гетри і показав російським уболівальникам щитки у символічникх кольорах України.

Патріотичний вчинок Хачіріді

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