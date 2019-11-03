Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Хелловін СидорЕнки-СидОренки

Хаббл зняв "погляд галактики": це неймовірно

  • 30
Космос - фото 1
Космос / hubblesite

Космічний телескоп Хаббл надіслав незвичайний знімок, що нагадує обличчя привида. Цей лячний об'єкт насправді є результатом зіткнення двох галактик.

Кожне око – це яскраве ядро ​​галактики, "ніс" і "рот" – скупчення нових зірок. Система була зареєстрована як Arp-Madore 2026-424.

І ще: Магнітні бурі у листопаді 2019: календар небезпечних дат в Україні

Хоча зіткнення галактик і поширені (особливо в молодому Всесвіті), більшість з них не є лобовими, як це, ймовірно, сталося в системі Arp-Madore. На думку фахівців, обличчя примари проіснує недовгий за космічними мірками проміжок часу: близько 100 мільйонів років. А через 1-2 мільярди років дві галактики повністю зіллються.

Хаббл зняв 'погляд галактики': це неймовірно - фото 365641

Нещодавно супутник австралійської служби прогнозу погоди Weatherzone зняв рідкісне явище – атмосферні гравітаційні хвилі. Як повідомляється, хвилі поширювалися від узбережжя Західної Австралії, утворюючи пульсації в хмарах над Індійським океаном.

Читайте також: З космосу повернувся найзагадковіший космічний апарат NASA

Джерело: hubblesite
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Вгадай знаменитого письменника за обкладинкою його книги
  • 01 листопада, 12:00
  • 301
Афіни, які зникають: чому грецьку столицю слід відвідати якомога скоріше
  • 31 жовтня, 20:15
  • 776
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1860164
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології