Хаббл зняв "погляд галактики": це неймовірно

Космічний телескоп Хаббл надіслав незвичайний знімок, що нагадує обличчя привида. Цей лячний об'єкт насправді є результатом зіткнення двох галактик.

Кожне око – це яскраве ядро ​​галактики, "ніс" і "рот" – скупчення нових зірок. Система була зареєстрована як Arp-Madore 2026-424.

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Хоча зіткнення галактик і поширені (особливо в молодому Всесвіті), більшість з них не є лобовими, як це, ймовірно, сталося в системі Arp-Madore. На думку фахівців, обличчя примари проіснує недовгий за космічними мірками проміжок часу: близько 100 мільйонів років. А через 1-2 мільярди років дві галактики повністю зіллються.

Нещодавно супутник австралійської служби прогнозу погоди Weatherzone зняв рідкісне явище – атмосферні гравітаційні хвилі. Як повідомляється, хвилі поширювалися від узбережжя Західної Австралії, утворюючи пульсації в хмарах над Індійським океаном.

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