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Гвінет Пелтроу назвала свій секрет ідеальних стосунків: все дуже просто

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Секрет ідеального шлюбу від Гвінет Пелтроу - фото 1
Секрет ідеального шлюбу від Гвінет Пелтроу / instagram.com/gwynethpaltrow

Популярна акторка Гвінет Пелтроу розповіла, у чому секрет її ідеального шлюбу. Тут не потрібно жодних танців з бубном чи намагання догодити у всьому.

46-річна оскароносна американська акторка Гвінет Пелтроу не лише у ролі коханої Тоні Старка виглядає ідеальною дружиною, а й у реальному житті.

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Ще у 2014 році вона мирно розійшлась з колишнім чоловіком, лідером гурту Coldplay Крісом Мартіном, а зараз щасливо живе у шлюбі з продюсером Бредом Фелчаком. Частенько у медіа можна побачити, як вся "родина" весело проводить час разом, адже чоловіки добре між собою спілкуються, а діти ставляться до всіх, як до рідних.

Нещодавно Гвінет вирішила дещо розкрити деталі свого життя, виокремивши формулу ідеальних стосунків. За її словами, три ночі у тижні чоловік ночує у власному домі, а решту ночей проводить у її помешканні.

"Всі мої друзі вважають, що такий спосіб звучить ідеальним і нам не варто щось змінювати", – відзначила зірка.

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Джерело: abcnew
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