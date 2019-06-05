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Найкращі способи зіпсувати перше побачення
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Якщо ви хочете зіпсувати перше побачення – скористайтесь цими "слушними" порадами.
Служба YouGov опитала 1200 американців, які поділилися міркуваннями стосовно того, що не варто робити на першому побаченні, аби воно не стало останнім.
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Хочете засмутити свого співрозмовника на побаченні – дістаньте свій улюблений смартфон. Такий вчинок дратує 69% чоловіків і 70% жінок.
25% чоловіків і 15% жінок дратують ті, хто фотографує їжу, замовлену в ресторані.
Фото в анкеті знайомства, яке не відповідає реальності, може відштовхнути 52% чоловіків і 43% жінок. Тому не варто ставити на аватарку світлину Бреда Пітта. Є всі шанси, що вона запідозрить, що щось тут не ладне.
Кожен четвертий чоловік і майже кожна третя жінка зауважили, що їх бісить плямкання, а також інші гучні звуки за столом. Не знаємо, в Японії, до прикладу, таке б пішло на ура!
22% чоловіків і 23% жінок терпіти не можуть тих, хто запізнюється на перше побачення. Тому рекомендуємо приїжджати завчасно.
Цікаво, що жінок більше обурюють ситуації, коли співрозмовник не дає вставити й слово. Якщо говорити про цифри, то 30% проти 21!
Чверть дівчат розчаровуються у потенційному кавалері, якщо він не запропонує заплатити за замовлення. Цікаво, що 5% чоловіків очікують, що їх пригостять. Зазначимо також, що 6% хлопців і 9% дівчат вважають неправильним, якщо їхній супутник або супутниця не запропонує розділити рахунок.
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