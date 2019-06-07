Випадковий секс: про що шкодують чоловіки та жінки

Американські вчені провели низку досліджень, щоб розібратися в тому, наскільки по-різному переживають секс, який не відбувся, чоловіки та жінки.

Часто, коли людей просять згадати про речі, з приводу яких вони шкодують, першими на думку спадають любов, секс і стосунки. Дійсно, найчастіше почуття жалю пов'язане саме з втраченими можливостями, зрадами та першим сексуальним досвідом. І чоловіки і жінки відчувають сексуальні переживання, але чи відрізняється їх природа в залежності від статі? Дослідження показують, що в цілому так.

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Для першого з них респондентів попросили оцінити гіпотетичні сценарії, де вони або використовували можливість випадкового сексу, про що пізніше жалкували, або упустили її і пізніше жалкували про це. Учасники потім повинні були оцінити свої почуття з приводу цих ситуацій. У результаті чоловіки частіше повідомляли про жаль з приводу сексуальної бездіяльності, натомість жінки, навпаки, більше переживали через вибір на користь сексу. Іншими словами, чоловіки засмучувалися через секс, якого не було, а жінки - з приводу сексу, який був.

У подальшому дослідженні учасникам давали список найпоширеніших сексуальних «жалів» і просили виділити ті, які вони пережили самі. Так само як в попередньому випадку, жінки більше за чоловіків жалкували про зроблене. Чоловіки знову частіше переживали через втрачені можливості. З тридцяти дев‘яти сексуальних дій жодна не викликала радикально більше жалю у чоловіків, ніж інші. З 30 варіантів сексуальної бездіяльності лише деякі вирвалися вперед у жінок.

Вони, як правило, переживали через такі речі, як (вказані в порядку значущості) перший сексуальний досвід (не з тим чоловіком), зрада партнеру та надто ранній стрибок в ліжко.

Чоловіки більше переживали щодо наступного: не сказали якийсь дамі, що вона красива, були недостатньо авантюрні в сексуальному плані в молодості і були дуже консервативні в сексі в період парубочого життя.

Для третього дослідження вирішили розширити вибірку, включивши в неї геїв, лесбіянок і бісексуальних респондентів. З'ясувалося, що стара закономірність, де жінки шкодують про зроблене, а чоловіки - про втрачені можливості, працює незалежно від сексуальної орієнтації піддослідних.

Що говорить нам ця гендерна різниця?

Дослідники, які проводили вивчення ситуації, вважають, що вся справа в еволюційній теорії. Через більший, ніж у чоловіків, вклад у відтворення потомства, жінки сильніше висловлюють жаль з приводу сексу, який не переріс потім у довгострокові стосунки, натомість чоловіки висловлюють жаль з приводу часу, витраченого на якісь стосунки, що не привели до сексу. В обох сценаріях існують репродуктивні ризики (завагітніти від чоловіка, який не затримається надовго, або упустити можливість передати свої гени). Звичайно, це не єдиний варіант інтерпретації наукових даних.

Можливо, жаль жінок у першу чергу пов'язаний з невідповідністю очікуванням суспільства, згідно з якими не дуже заохочуються жінки, які віддають перевагу випадковому сексу. На користь цього припущення говорить те, що у всіх дослідженнях чоловіки в цілому однаково оцінювали дії та бездіяльність, в обох випадках відчуваючи приблизно однаковий градус жалю - чоловікам начхати на те, що про них подумають в будь-якому випадку. Жінки, навпаки, відчували різні емоції.

Цілком імовірно, що це свідчить про те, що жінки намагаються більше, ніж чоловіки, передбачати суспільний ефект від своїх сексуальних вчинків. Цю ідею підтримує інше дослідження 2018 року, яке виявило, що жінки значно більше переживають, що випадковий секс може зашкодити їхній репутації. Варто відзначити, що, крім іншого, вони рідше, ніж чоловіки, вважають випадковий секс (хоча б!) задовільним, так що, може бути, вся справа просто в різниці відчуттів у чоловіків і милих дам.

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