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Ліга Чемпіонів День Святого Миколая

Гвардіолу розлютило питання про Моуріньо: епічне відео

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"МС" зіграв з "Ліоном" унічию - фото 1
"МС" зіграв з "Ліоном" унічию / Eurosport

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола пожартував під час прес-конференції.

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола жартома погрозив кулаком журналісту, який запитав, хто краще – він або наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуріньо.

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Це сталося на післяматчевій прес-конференції після поєдинку Ліги чемпіонів "Ліон" – "Манчестер Сіті" (2:2). У паралельному матчі "Манчестер Юнайтед" також в рамках Ліги чемпіонів переміг "Янг Бойз" (1:0).

Матч між командами Астана (Казахстан) – Динамо (Київ) відбудеться сьогодні, 29 листопада. Дізнайтеся, на якому каналі дивитися поєдинок та коли і де буде онлайн-трансляція Ліги Європи 2018/2019.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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