Гвардіолу розлютило питання про Моуріньо: епічне відео

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола пожартував під час прес-конференції.

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола жартома погрозив кулаком журналісту, який запитав, хто краще – він або наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуріньо.

І ще: Хоффенхайм – Шахтар: відео голів і огляд матчу Ліги чемпіонів

Це сталося на післяматчевій прес-конференції після поєдинку Ліги чемпіонів "Ліон" – "Манчестер Сіті" (2:2). У паралельному матчі "Манчестер Юнайтед" також в рамках Ліги чемпіонів переміг "Янг Бойз" (1:0).

Матч між командами Астана (Казахстан) – Динамо (Київ) відбудеться сьогодні, 29 листопада. Дізнайтеся, на якому каналі дивитися поєдинок та коли і де буде онлайн-трансляція Ліги Європи 2018/2019.

Читайте також: Став відомий спортивний клуб з найвищою середньою зарплатою в світі