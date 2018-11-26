Став відомий спортивний клуб з найвищою середньою зарплатою в світі

Футбольний клуб Барселона є лідером світового спорту за розміром середньої заробітної плати.

За інформацією джерела, каталонський клуб платить своїм гравцям 13,1 мільйона євро у рік або 233,5 тисячі євро на місяць.

І ще: Лідери Шахтаря пропустять матч Ліги Чемпіонів

У трійку лідерів також входять футбольний клуб Реал з Мадрида (9,4 мільйона євро в рік) і клуб Національної баскетбольної асоціації (НБА) Оклахома-Сіті (9,1 мільйона євро в рік).

Топ-10 клубів з найвищою середньою зарплатою

ТОП-10 клубів з найвищою середньою зарплатою:

Барселона (Іспанія) – 13,1 мільйона євро;

Реал (Іспанія) – 9,4 млн євро;

Оклахома-Сіті (НБА) – 9,1 млн євро;

Голден Стейт (НБА) – 9,07 млн євро;

Вашингтон (НБА) – 8,86 млн євро;

Торонто – (НБА) – 8,8 млн євро;

Х'юстон (НБА) – 8,7 млн євро;

Маямі (НБА) – 8,17 млн євро;

Ювентус (Італія) – 7,8 млн євро;

Манчестер Юнайтед (Англія) – 7,6 млн євро.

Читайте також: Кріштіану Роналду здивував незвичним образом