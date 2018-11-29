Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Астана – Динамо: де і коли дивитися матч Ліги Європи
-
- 22
Матч між командами Астана (Казахстан) – Динамо (Київ) відбудеться у четвер, 29 листопада. Дізнайтеся, на якому каналі дивитися поєдинок та коли і де буде онлайн-трансляція Ліги Європи 2018/2019.
Київське "Динамо" проведе гру 5-туру Ліги Європи з "Астаною" у Казахстані вже сьогодні, 29 листопада. Щоб забезпечити собі вихід до 1/16 фіналу турніру, українським футболістам достатньо зіграти внічию з суперниками.
Дивіться також: Відео голів матчу Шахтар – Хоффенхайм
Коли і де дивитися Астана – Динамо
- Місце проведення: Астана Арена, Астана, Казахстан
- Дата матчу: 29.11.2018
- Час: 17:50
Пряма трансляція матчу в Україні відбудеться на телеканалі "Футбол 2". Дивитися поєдинок онлайн можна на OLL.tv.
Астана - Динамо / iSport.ua
Читайте також: Стало відомо, як воєнний стан вплине на футбол в Україні
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
13:33Як залишатись активним взимку: поради медиків
-
13:21Чому чоловіки більш схильні до ігроманії
-
12:56Голос люкс: новий трейлер фільмі з Наталі Портман
-
12:35Тарантіно одружився вперше у житті: хто його обраниця
-
12:15Найкращі нові серіали 2018, які варто подивитися у грудні
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
11:54Астана – Динамо: де і коли дивитися матч Ліги Європи
-
11:28Зваблива Емілі Ратажковскі показала новий тренд купальників
-
10:53За крок до зими: яку погоду очікувати 30 листопада
-
10:31Вихідні в січні 2019 в Україні: скільки і коли будемо відпочивати
-
10:15Популярна музика: новенькі пісні відомих виконавців
-
09:53Мережу здивувало льодове поле: відеофакт
-
09:25Белла Хадід показала залаштунки зйомки для Dior
-
08:56Захопливі подорожі у фотографіях Томаса Лоттера
-
Як обрати зимові шини, які не підведуть на дорозі: корисні поради
-
08:32У ДСНС оголосили попередження для українців
-
07:55Блогер наочно показала стандарти жіночої краси у різні епохи
-
07:33Honda відродила свій культовий позашляховик
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 29 листопада
- 28 листопада
-
22:57У Німеччині встановили найвищу різдвяну ялинку
-
22:25У Німеччині показала зовнішню подушку безпеки
-
21:50Серіал Жити заради кохання 3 серія – дивитися онлайн 28-11-2018
-
21:21Маша Єфросиніна поділилася сімейним відео з сином
-
20:50Американська співачка з'явилася на публіці у пальто, надрукованому на 3D-принтері
-
20:22Укрзалізниця оприлюднила розклад експреса в Бориспіль
-
12:15Найкращі нові серіали 2018, які варто подивитися у грудні
-
10:15Популярна музика: новенькі пісні відомих виконавців
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 29 листопада
- 28 листопада
-
21:50Серіал Жити заради кохання 3 серія – дивитися онлайн 28-11-2018
-
20:22Укрзалізниця оприлюднила розклад експреса в Бориспіль
-
18:13Медики розповіли, кому корисно пити кока-колу
-
16:27Forbes склав рейтинг найбільш високооплачуваних знаменитостей до 30 років
-
14:56Притула відреагував на воєнний стан іронічним віршем
-
13:29Бумбокс – Твiй на 100%: вийшла нова потужна пісня гурту (текст)
-
12:37Вихідні і свята у грудні 2018 в Україні: календар усіх вихідних
-
08:55Різдвяний піст 2018: дата, історія, традиції і прикмети у Пилипівку
-
07:15Морозно та сухо: погода в Україні 28 листопада
-
00:05Хоффенхайм – Шахтар: відео голів і огляд матчу Ліги чемпіонів
- 27 листопада
-
19:21Відпочинок восени: чому варто поїхати у Будапешт
-
17:10Обери свій look: найкращі чоловічі образи тижня, які варті уваги
-
15:24Як виглядає найкращий автомобіль для жінок
-
11:24Зима близько: яку погоду очікувати 28 листопада
-
08:54Зірка "Гри престолів" показала епічне відео зі зйомок
-
07:15Сніг та мороз: погода в Україні 27 листопада
- 26 листопада
-
22:10Серіал Жити заради кохання 1 серія – дивитися онлайн 26-11-2018
-
21:34Рада запровадила воєнний стан в Україні: перші деталі
-
18:49Гороскоп на цей тиждень 26 листопада – 2 грудня 2018 для знаків Зодіаку
-
18:20Воєнний стан в Україні: як працюватимуть мобільні оператори
-
14:43Google планує запустити в Україні платіжний сервіс Google.PayOnline
-
12:35Танці з зірками 2018: відео всіх виступів переможців шоу
Радіо Максимум › Україна › Футбол ›