Астана – Динамо: де і коли дивитися матч Ліги Європи

Матч між командами Астана (Казахстан) – Динамо (Київ) відбудеться у четвер, 29 листопада. Дізнайтеся, на якому каналі дивитися поєдинок та коли і де буде онлайн-трансляція Ліги Європи 2018/2019.

Київське "Динамо" проведе гру 5-туру Ліги Європи з "Астаною" у Казахстані вже сьогодні, 29 листопада. Щоб забезпечити собі вихід до 1/16 фіналу турніру, українським футболістам достатньо зіграти внічию з суперниками.

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Коли і де дивитися Астана – Динамо

Місце проведення: Астана Арена, Астана, Казахстан

Астана Арена, Астана, Казахстан Дата матчу: 29.11.2018

29.11.2018 Час: 17:50

Пряма трансляція матчу в Україні відбудеться на телеканалі "Футбол 2". Дивитися поєдинок онлайн можна на OLL.tv.

Астана - Динамо / iSport.ua

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