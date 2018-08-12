Гвардіола відмовився тренувати топову збірну

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола висловив думку про те, що збірні повинні очолювати місцеві фахівці.

Раніше в пресі з'являлися повідомлення про те, що 47-річний іспанець може стати біля керма збірної Аргентини.

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"Збірну Аргентини повинен тренувати місцевий фахівець, кандидатів багато, – цитує The Independent Гвардіолу. – Я не збираюся тренувати збірну Аргентини. У мене контракт з "Манчестер Сіті", я збираюся відпрацювати його до кінця..."

За словами Гвардіоли, збірні повинні очолювати місцеві фахівці

Днями президент Асоціації футболу Аргентини (АФА) Клаудіо Тапіа заявив, що хотів умовити Пепа Гвардіолу змінити Хорхе Сампаолі на чолі збірної. Однак це виявилося неможливим через нездатність АФА платити Пепу таку ж зарплату, як платить Ман Сіті: "Я трохи розчарований, адже президент АФА не може говорити, що він не міг домовитися з Гвардіолою через його велику зарплату", – сказав Пеп.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу 2018 збірна Аргентини під керівництвом Хорхе Сампаолі несподівано вилетіла в 1/8 фіналу від Франції (3:4). Тренера відправили у відставку в день фіналу турніру, 15 липня.

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