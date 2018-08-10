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Зінченко відмовив англійському клубу

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Зінченко з початку 2018 року подорожчав на 1,5 мільйона євро - фото 1
Зінченко з початку 2018 року подорожчав на 1,5 мільйона євро / eurosport

Гравець збірної України і півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко відхилив пропозицію "Вулверхемптона" і залишиться у складі городян.

За інформацією Daily Express & Star, городяни прийняли пропозицію "Вулверхемптона" і готові були розлучитися із Зінченком, але сам гравець вирішив нікуди не йти.

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Повідомляється, що "Вулверхемптон" запропонував 16 мільйонів фунтів за українця. Раніше з'являлася інформація, що Зінченко може перейти з Ман Сіті у це міжсезоння у "Вулверхемптон", "Фулхем" або "Ньюкасл". Олександр вже заявив, що хоче отримувати більше ігрового часу і готовий до будь-яких змін.

До речі, зараз трансферна вартість 21-річного українського футболіста становить 6 мільйонів євро. Згідно з оновленою інформацію авторитетного порталу transfermarkt.de, Зінченко з початку 2018 року подорожчав на 1,5 мільйона євро.

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Джерело: eurosport
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