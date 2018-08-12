Футболіст влаштував на полі пінну вечірку: кумедне відео

Матч між Селтіком і АЕК закінчився з рахунком 1:1 / eurosport

Під час гри шотландського "Селтіка" і грецького "АЕК" в рамках кваліфікації на Лігу чемпіонів один з футболістів запустив справжні пінні феєрверки.

Відео курйозу розмістив на своїй сторінці в Twitter турецький спортивний коментатор.

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Вся справа в тому, що рефері залишив балончик на газоні, і хавбек шотландського клубу Олів'є Нтшам випадково наступив на нього. З балончика полетіла піна, налякавши спортсмена. Після інциденту балончик з поля прибрали.

Bu akşam Celtic-AEK maçında acayip bir şey yaşandı! Hakemin düşürdüğü şişeye basan Ntcham’ın şaşkınlığı ve çıkan köpük... Bu kadar denk gelir! pic.twitter.com/2pLlAqxEEQ — Hünkar Mutlu (@hunkarmutlu) 8 серпня 2018 р.

Відзначимо, матч закінчився з рахунком 1:1. А гра-відповідь пройдет в Греції, 14 серпня.

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