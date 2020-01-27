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Голос країни Нацвідбір на Євробачення

Гурт [O] – Там, куди я йду: слухати танцювальну пісню на відбір Євробачення 2020

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Гурт [O] - фото 1
Гурт [O] / instagram

Український гурт [О] представив пісню, з якою виступить на національному відборі на Євробачення 2020. Група вийде на сцену в першому півфіналі, який відбудеться у суботу, 8 лютого.

Група [О] представила пісню "Там, Куди Я Йду", з якої буде боротися за право представити Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2020.

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"Пісня "Там, Куди Я Йду" про те, що у кожної людини є своя дорога, свій унікальний спосіб життя, своє призначення, своя зірка, яка її веде. Тому кожне життя важливе і має власну мету. Але це не пафосний маніфест, це легка танцювальна композиція з натяками на африканські ритми, ми хочемо, щоб вона змусила вас посміхатися і пам'ятати про свою особливу ​​зірку і про те, що весна вже скоро", – прокоментували композицію учасники гурту.

Національний відбір на Євробачення 2020 пройде в Києві 8 і 15 лютого (півфінали) та 22 лютого (фінал). У конкурсі візьмуть участь 16 виконавців. Переможця обиратимуть глядачі шляхом голосування і члени журі – Тіна Кароль, Андрій Данилко та Віталій Дроздов.

Текст і слова пісні Там, Куди Я Йду

Коли я була мала,
З квітами балакала,
Птахам весну кликала,
Співала-гукала.
Коли я була мала,
Мама мені казала:
"Он угорі зоря горить,
То твоя доля, Оля!
Куди б ти не рушала,
Плакала чи кохала,
Знай, що зоря горить твоя
Єдиная!"

Там, куди я йду,
Сонячні дощі, гей!
Сонячні дощі, гей!
Там, куди я йду,
Добре на душі, гей!
Добре на душі, гей!

Коли велика стала,
Далеко мандрувала,
Щастя своє шукала,
Здалеку кликала.
Усякий долю має,
Хто по землі блукає -
Люблять дороги молоді ноги.
Куди б я не рушала,
Плакала чи кохала,
Знаю, зоря горить моя
Єдиная!

Там, куди я йду,
Сонячні дощі, гей!
Сонячні дощі, гей!
Там, куди я йду,
Добре на душі, гей!
Добре на душі, гей!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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