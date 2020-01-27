Гурт [O] – Там, куди я йду: слухати танцювальну пісню на відбір Євробачення 2020

Український гурт [О] представив пісню, з якою виступить на національному відборі на Євробачення 2020. Група вийде на сцену в першому півфіналі, який відбудеться у суботу, 8 лютого.

Група [О] представила пісню "Там, Куди Я Йду", з якої буде боротися за право представити Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2020.

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"Пісня "Там, Куди Я Йду" про те, що у кожної людини є своя дорога, свій унікальний спосіб життя, своє призначення, своя зірка, яка її веде. Тому кожне життя важливе і має власну мету. Але це не пафосний маніфест, це легка танцювальна композиція з натяками на африканські ритми, ми хочемо, щоб вона змусила вас посміхатися і пам'ятати про свою особливу ​​зірку і про те, що весна вже скоро", – прокоментували композицію учасники гурту.

Національний відбір на Євробачення 2020 пройде в Києві 8 і 15 лютого (півфінали) та 22 лютого (фінал). У конкурсі візьмуть участь 16 виконавців. Переможця обиратимуть глядачі шляхом голосування і члени журі – Тіна Кароль, Андрій Данилко та Віталій Дроздов.

Текст і слова пісні Там, Куди Я Йду

Коли я була мала,

З квітами балакала,

Птахам весну кликала,

Співала-гукала.

Коли я була мала,

Мама мені казала:

"Он угорі зоря горить,

То твоя доля, Оля!

Куди б ти не рушала,

Плакала чи кохала,

Знай, що зоря горить твоя

Єдиная!"

Там, куди я йду,

Сонячні дощі, гей!

Сонячні дощі, гей!

Там, куди я йду,

Добре на душі, гей!

Добре на душі, гей!

Коли велика стала,

Далеко мандрувала,

Щастя своє шукала,

Здалеку кликала.

Усякий долю має,

Хто по землі блукає -

Люблять дороги молоді ноги.

Куди б я не рушала,

Плакала чи кохала,

Знаю, зоря горить моя

Єдиная!

Там, куди я йду,

Сонячні дощі, гей!

Сонячні дощі, гей!

Там, куди я йду,

Добре на душі, гей!

Добре на душі, гей!

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