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Гурт Måneskin знявся для обкладинки журналу Vanity Fair: стильний кадр
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Переможці "Євробачення-2021", рок-гурт Måneskin з Італії, з'явилися на обкладинці нового номера італійського Vanity Fair. Новий випуск глянцю присвячений Місяцю гордості.
Журнал, для обкладинки якого знявся провокативний колектив Måneskin, вийшов у середу, 9 червня. Дивіться стильне фото на Радіо MAXIMUM!
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На думку головного редактора, Måneskin уособлюють нове покоління, яке підтримує різноманітність. У самому номері багато історій квір-людей, які пройшли через багато, щоб бути тими, ким вони хочуть бути (наприклад, актор Елліот Пейдж, зірка серіалу "Академія Амбрелла").
Басистка гурту Вікторія Де Анжела також розповіла, що у дитинстві відмовлялася носити спідниці, віддаючи перевагу штанам, за що з неї сміялися однолітки. На самому ж конкурсі весь гурт виступав у бордових шкіряних костюмах, а фронтмен Даміано Давід співав у черевиках на високих підборах.
Раніше італійські рокери Måneskin потішили фанатів яскравими історіями на своєму офіційному профілі в Інстаграм, де мають понад 3 мільйони підписників. На одному з роликів гурт вирішив виконати кавер на популярну пісню "Midnight Sky" Майлі Сайрус.
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