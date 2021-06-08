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Тіна Кароль бере участь в аукціоні NFT: цей лот вас здивує
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Популярна українська співачка Тіна Кароль представила унікальний NFT лот цифрового мистецтва у вигляді. Все це організовано в рамках проєкту зірки під назвою "Молода кров".
Тіна Кароль здивувала шанувальників не лише новим музичним проєктом "Молода кров", який об'єднає у собі дуети співачки з молодими виконавцями та іншими зірками українською мовою, а й незвичайним NFT-лотом на аукціоні. Про це сама Тіна розповіла в Інстаграмі.
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За словами зірки, саме її цифровий автограф у вигляді відбитку пальця і зможе отримати переможець торгів на аукціоні.
"Цей NFT-лот об'єднує два світи – музичний та токенізований. Цифрове та аналогове мистецтво стирає межі. Отримані кошти будуть передані на розвиток мого музичного проєкту "Молода кров", – наголосила Кароль.
Вона додала, що новенький альбом дозволить привернути увагу до української поп-культури, показати нові імена. Також проєкт "возз'єднання та єдності" символічно вийде до 30-річчя незалежності України.
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