Найкращі українські фільми 2018: кіноновинки року, які варто побачити

Найкрутіші українські фільми 2018 року не залишать байдужими фанатів фентезі, драми, комедій та анімації. Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі новинки кіно, зробленого в Україні, яке вийшло на екрани за останній рік!

Викрадена принцеса: Руслан і Людмила

Жанр: мультфільм, комедія, пригоди, мелодрама

мультфільм, комедія, пригоди, мелодрама Країна : Україна

: Україна Режисер: Олег Маламуж

Олег Маламуж У головних ролях: Надія Дорофєєва, Олексій Завгородній, Євген Малуха, Сергій Притула, Юрій Горбунов, Олег Михайлюта, Станіслав Боклан

Надія Дорофєєва, Олексій Завгородній, Євген Малуха, Сергій Притула, Юрій Горбунов, Олег Михайлюта, Станіслав Боклан Тривалість: 91 хв.

Чарівна стрічка, яка базується на казці Пушкіна "Руслан і Людмила", розповідає про мандрівного артиста Руслана, який мріє стати відважним воїном та прибуває до Києва. Саме там він зустрічає принцесу Мілу і закохується у неї з першого погляду. Щоправда, щастя триває не довго, адже злий чаклун викрадає дівчину. Тож лицар змушений подолати всі труднощі на шляху до своєї коханої.

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Брама (16+)

Жанр: трилер, містика, комедія

трилер, містика, комедія Країна : Україна

: Україна Режисер: Володимир Тихий

Володимир Тихий У головних ролях: Ірма Вітовська, Віталіна Біблів, Ярослав Федорчук, Дмитро Ярошенко, Дмитро Тубoльцев

Ірма Вітовська, Віталіна Біблів, Ярослав Федорчук, Дмитро Ярошенко, Дмитро Тубoльцев Тривалість: 107 хв.

Фантастична стрічка за мотивами п'єси Павла Ар'є "На початку і наприкінці часів" показує містичні події у зоні біля зруйнованої Чорнобильської АЕС. Там живуть небагато людей, а баба Пріся з донькою та онуком і зовсім мешкають на околиці. Тож саме ця родина стає свідками надзвичайних явищ, які важко пояснити навіть науковцям.

Бобот та eнергія Всесвіту

Жанр: пригоди, фантастика

пригоди, фантастика Країна : Україна

: Україна Режисер: Максим Ксьонда

Максим Ксьонда У головних ролях : Віктор Григор'єв, Іванна Бородай, Ігор Мірошниченко, Володимир Ращук, Тарас Шевченко, Микола Зміївський

: Віктор Григор'єв, Іванна Бородай, Ігор Мірошниченко, Володимир Ращук, Тарас Шевченко, Микола Зміївський Тривалість: 100 хв.

Фантастичний фільм показує історію 12-річного хлопчика Вадима. Випадково він опиняється у конфлікті між двома цивілізаціями. Тож тепер Вадим повинен врятувати світ, а допомагатиме йому у цій нелегкій справі трансформаторна будка, яку звуть Бобот.

Скажене весілля (12+)

Жанр: комедія

комедія Країна : Україна

: Україна Режисер: Влад Дикий

Влад Дикий У головних ролях: Назар Задніпровський, Джиммі Воха-Воха, Поліна Василина, Олександр Кобзар, Віра Кобзар, Леся Самаєва, Інна Приходько, Арам Арзуманян, Юрій Горбунов, Потап, MONATIK, Олег Винник

Назар Задніпровський, Джиммі Воха-Воха, Поліна Василина, Олександр Кобзар, Віра Кобзар, Леся Самаєва, Інна Приходько, Арам Арзуманян, Юрій Горбунов, Потап, MONATIK, Олег Винник Тривалість: 92 хв.

Знайомтесь, патріот пан Василь Середюк, який щиро пишається не лише своєю країною, а й донькою Катею, яка навчається у Франції. Роки минають і донечка зізнається, що закохалась у кардіохірурга Франсуа і тепер пара готує весілля в Україні. Пан Василь одразу розповідає всім про європейського зятя і готує пишне свято для найдорожчої дитини. Щоправда, те, що саме афрофрацуз став обранцем доні, змушує головного героя хвилюватись та змінювати думку про весілля.

DZIDZIO перший раз (12+)

Жанр: комедія, романтика

комедія, романтика Країна: Україна

Україна Режисер: Тарас Дронь, Михайло Хома

Тарас Дронь, Михайло Хома У головних ролях : Михайло Хома (Дзідзьо), Сергій Либа (Бодя Павук), Анна Тихомирова (Квітка)

: Михайло Хома (Дзідзьо), Сергій Либа (Бодя Павук), Анна Тихомирова (Квітка) Тривалість: 100 хв.

Головний герой Дзідзьо поспішає до Португалії, де його матуся вже відшукала для нього ідеальну дівчину Зоряну. Щоправда, з його удачею хлопець не встигає на літак, а розлючена матінка виганяє його з квартири місті до дідового дому у селі. Лише компанія сусіда Боді та дівчини Квітки допомагає йому взятись за своє життя.

DZIDZIO перший раз - дивитися трейлер фільму онлайн:

Шляхетні волоцюги (12+)

Жанр: комедія, музичний, бойовик

комедія, музичний, бойовик Країна: Україна

Україна Режисер: Олександр Березань

Олександр Березань У головних ролях: Ірина Гришак, Іван Шаран, Юрій Хвостенко, Олег Примогенов, Павло Кружнов, Ксенія Ніколаєва

Ірина Гришак, Іван Шаран, Юрій Хвостенко, Олег Примогенов, Павло Кружнов, Ксенія Ніколаєва Тривалість: 103 хв.

Хіба можуть бути харизматичніші субкультури минулого століття в Україні, аніж батяри? Саме про двох таких зі Львова - Мірека та Бодю - і розповідає нова стрічка. Хлопці обожнюють жартувати, випивати та любити жінок. Але далеко не кожна витівка друзях доводить до добра, а остання завершується тим, що тепер на них опіка юної Христинки.

Донбас

Жанр : драма

: драма Країна: Україна, Румунія, Франція, Німеччина, Нідерланди

Україна, Румунія, Франція, Німеччина, Нідерланди Режисер: Сергій Лозниця

Сергій Лозниця У головних ролях: Валеріу Андрюце, Георгій Делієв, Наталія Бузько, Вадим Дубовський

Валеріу Андрюце, Георгій Делієв, Наталія Бузько, Вадим Дубовський Тривалість: 121 хв.

Драматичний фільм базується на документальних матеріалах про події на сході України. Кожен епізод показує історії різних людей, які змушені пристосовуватись до життя в умовах окупації.

Дике поле (16+)

Жанр: пригоди, екшн, за мотивами книжки

пригоди, екшн, за мотивами книжки Країна: Україна, Румунія, Франція, Німеччина, Нідерланди

Україна, Румунія, Франція, Німеччина, Нідерланди Режисер: Ярослав Лодигін

Ярослав Лодигін У головних ролях: Олег Москаленко, Володимир Ямненко, Олексій Горбунов, Руслана Хазіпова, Євгенія Муц, Сергій Жадан

Олег Москаленко, Володимир Ямненко, Олексій Горбунов, Руслана Хазіпова, Євгенія Муц, Сергій Жадан Тривалість: 120 хв.

Герман вирішує повернутись до рідного містечка на Донеччині, щоб захистити родинний бізнес, а саме стару заправку. Щоправда, вдома його зустрічають не лише колишні друзі та кохання, а й не надто приємні люди, які хочуть заробити грошей на землі.

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