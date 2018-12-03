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Гурт KAZKA прокоментував інформацію про виступ в Росії

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Гурт KAZKA - фото 1
Гурт KAZKA / segodnya

Український гурт KAZKA прокоментував анонс виступу на російському шоу "Пісня року", яке відбудеться у Німеччині в березні 2019 року.

Відомий гурт KAZKA, пісня "Плакала" якого стала найпопулярнішою композицією українською мовою за весь час вітчизняного шоу-бізнесу, відхрестилася від концертів в Росії і виступів на російських шоу.

Це цікаво: У кліпі гурту KAZKA – Плакала знайшли помилку

Відомо, що на сайтах для продажу квитків група KAZKA потрапила у список виконавців на російському шоу "Пісня року" в Дюссельдорфі, Німеччина.

Пізніше на офіційних сторінках колективу і його продюсера Андрія Уреньова з'явилося спростування інформації.

Друзі! Будь-яка інформація стосовно майбутніх виступів KAZKA, яка не підтверджена представником гурту або не містіться на офіційному сайті, є нічім іншім, як фейком, – йдеться у повідомленні на офіційній сторінці гурту у Facebook.

Читайте також: Хіт української групи набрав 100 мільйонів переглядів на YouTube

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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