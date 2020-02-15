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Нацвідбір на Євробачення День Святого Валентина

Гучне повернення KHAYAT на Нацвідбір Євробачення: відео ефектного виступу

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KHAYAT у відборі на Євробачення 2020 - фото 1
KHAYAT у відборі на Євробачення 2020

Молодий співак Андрій KHAYAT підкорив суддів і глядачів Нацвідбору на Євробачення 2020 своїм колоритним вокалом. У другому півфіналі конкурсу він виконав пісню Call for love. Дивіться відео його виступу!

KHAYAT прославився після участі в минулорічному Нацвідборі на Євробачення, де отримав велику підтримку глядачів, однак судді не оцінили виступ артиста по максимуму. У 2020-му році виконавець дещо змінив свій імідж та представив пісню з акцентом на популярну музику, а не етномотиви. За його словами, саме шанувальники спонукали знову спробувати свої сили в конкурсі.

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Цьогорічний конкурсний трек "Call for love" сподобався суддям Нацвідбору. Тіна Кароль, яка була наставницею Андрія KHAYAT'а на "Голосі країни", відзначила ефектний виступ свого колишнього підопічного. "Рік тебе дуже змінив", – додала тренерка. Вона акцентувала, що пісня комерційна, вокал – цікавий, однак постановку вона б радила змінити. Віталій Дроздов також погодився із колегою та наголосив, що ця пісня значно краща за минулорічну. Дивіться відео виступу KHAYAT – Call For Love:

Дивіться також: Дивитись онлайн другий півфінал Нацвідбору на Євробачення 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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