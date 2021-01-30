Грузія з 1 лютого прийматиме туристів: які умови для в'їзду

З 1 лютого Грузія почне пускати іноземців, які пройшли вакцинацію від COVID-19. Вакцинуватися можна будь-якою вакциною, а не тільки схваленою ВООЗ. Розповідаємо, що потрібно буде зробити, щоб потрапити до цієї країни.

Міністерка економіки та сталого розвитку Натія Турнава пояснила, що громадяни усіх країн зможуть в'їхати до Грузії, надавши на кордоні докази наявності COVID-вакцини будь-якого типу.

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Іноземці, які зробили щеплення від коронавірусу, не зобов'язані надавати негативні результат тесту на COVID-19 і сидіти 2 тижні на карантині.

Громадяни країн ЄС, Швейцарії, Ізраїлю, США, ОАЕ, Саудівської Аравії та Бахрейну, що не робили щеплення, повинні будуть надати негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше ніж за 72 години до вильоту. Після прибуття у країну на третій день іноземці знову повинні пройти тестування.



Решті іноземців потрібно буде зробити ПЛР-тест перед вильотом і після прибуття

Наразі невідомо чи поширюються дозволу на сухопутні кордони або тільки на авіаперельоти. Також не повідомляли про дії дозволу для тих, хто вже перехворів на коронавірус і має антитіла. А ще Натія Турнава не зазначила, чи поширюється це правило на українців. Тож ми закликаємо не поспішати купувати квитки до Грузії.

Нагадаємо, що раніше глава міністерства туризму республіки Саввас Періос заявив, що Кіпр відкриє кордони для туристів з 1 березня 2021 року. Мандрівники з 56 країн зможуть приїхати на Кіпр. У залежності від ситуації з коронавірусом у країні для туристів діятимуть різні правила. Країни розділять на 3 групи – зелену, оранжеву і червону. Розповідаємо, до якої потрапила Україна та якими є умови в'їзду для туристів з нашої країни.

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