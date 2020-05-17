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Коронавірус Карантин

Група Devo випустила фірмовий захист проти зараження коронавірусом

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Група Devo випустила фірмовий захист проти зараження коронавірусом - фото 1

Американська електронна рок-група Devo запустила онлайн-магазин своєї фірмової атрибутики, серед якої – стильні засоби індивідуального захисту проти зараження коронавірусом.

Так, серед захисного і водночас стильного мерча – маски і навіть відмітний знак групи, червоний купол з декількох секцій, оснащений пластиковим забралом.

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"Захистіть себе від невидимих ​​частинок і небажаних тілесних рідин за допомогою спеціалізованого захисного комплекту "Енергетичний Купол Devo"! Щит кріпиться до вашого Енергетичного Купола спеціальною застібкою! Все просто і безпечно!" – йдеться в описі комплекту.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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