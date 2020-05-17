Група Devo випустила фірмовий захист проти зараження коронавірусом

Американська електронна рок-група Devo запустила онлайн-магазин своєї фірмової атрибутики, серед якої – стильні засоби індивідуального захисту проти зараження коронавірусом.

Так, серед захисного і водночас стильного мерча – маски і навіть відмітний знак групи, червоний купол з декількох секцій, оснащений пластиковим забралом.

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"Захистіть себе від невидимих ​​частинок і небажаних тілесних рідин за допомогою спеціалізованого захисного комплекту "Енергетичний Купол Devo"! Щит кріпиться до вашого Енергетичного Купола спеціальною застібкою! Все просто і безпечно!" – йдеться в описі комплекту.

Newly launched Official DEVO Online Store OPEN NOW! Personal Protection Equipment & more! https://t.co/UEx2olS2wq pic.twitter.com/it6aK3fmLg — DEVO (@DEVO) May 15, 2020

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