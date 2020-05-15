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Дизайнери створили одяг для безхатченків: його захочете й ви

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Це худі не боїться води та бруду - фото 1
Це худі не боїться води та бруду

У Великій Британії дизайнери вирішили розв'язати одну з проблем безхатченків, пов'язану з чистотою одягу. Для цього вони створили вбрання, яке не боїться бруду. Підозрюємо, що такий одяг хотіли б і ви!

Британський стартап Unhoused представив новинку – перше худі, яке неможливо забруднити.

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Його пошили зі спеціального наноматеріалу, який не вбирає піт, запахи і бруд. На ньому не залишаються плями від вина і кави. Ідеальний варіант для тих, кого природа наділила "кривенькими" ручками.

За словами дизайнерів, худі добре зігріває й особливо стане в пригоді людям, які живуть на вулиці. Саме для них і створювали цю річ. Коли хто-небудь купує худі на сайті, точно таку ж толстовку автори проєкту передають одному з безхатченків.

Дизайнери створили одяг для безхатченків: його захочете й ви - фото 404222

Річ коштує 69,99 фунта – приблизно 2300 гривень.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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