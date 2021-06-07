Груди випадають: Біллі Айліш розбурхала фанатів новим відео

Співачка Біллі Айліш опублікувала випадково відверте відео у соцмережах, через що стикнулась з хвилею обговорень. Провокативний підпис "Груди випадають" лише розпалив інтерес інтернету.

19-річна американська співачка Біллі Айліш, яка встигла стати справжньою музичною сенсацією останніх кількох років, опублікувала в ТікТок ролик, де засвітила свої форми. І до такого шанувальники не були готові.

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Ще донедавна Біллі стикалась з критикою через свій підлітковий стиль одягу, адже надавала перевагу об'ємному вбранню без натяків на відвертість. Але все перевернула її незвичайна і відверта зйомка для VOGUE. Разом з виходом альбому "Happier than ever" та зміною кольору волосся Біллі розпочала "нову еру".

А свіжий ролик лише підігрів інтерес та викликав неабиякі обговорення серед фанатів та тролів, які не були готові до таких змін. Дехто досі звинувачує Біллі у лицемірстві, але вона встигла висловитись, що жінки не повинні виправдовуватись за те, який мають вигляд. І відео з залаштунків зйомок нового кліпу "Lost cause" показало, що співачка точно готова дивувати і далі. Ролик з танцями і гучною назвою "Груди випадають" вже встиг зібрати понад 33 мільйони переглядів, хоч всі пікантні моменти і прикриті смайликами:

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