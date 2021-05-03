Біллі Айліш відмовилася від оверсайзу і вперше знялася у відвертих образах для глянцю

Епатажна американська співачка Біллі Айліш вперше знялася у відвертій фотосесії для глянцю. 19-річна артистка сама була ініціатором гарячих кадрів.

Схоже, Біллі Айліш не просто так змінила зачіску. Юна володарка Ґреммі постала на обкладинці червневого випуску британського Vogue. Заради цього красуня відмовилася від оверсайз худі. Знімки дівчини у сміливих образах з'явилися в Instagram журналу Vogue.

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Співачка зважилася на відверту зйомку в стилі пін-ап. На спокусливих кадрах у рожевих тонах Біллі позує в корсеті і спідниці від Gucci, спідній білизні Agent Provocateur, платті з корсетом від Alexander McQueen, тренчі від Burberry і костюмі Mugler.

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