Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Великдень

Біллі Айліш відмовилася від оверсайзу і вперше знялася у відвертих образах для глянцю

  • 33
Біллі Айліш знялася для Vogue - фото 1
Біллі Айліш знялася для Vogue / instagram

Епатажна американська співачка Біллі Айліш вперше знялася у відвертій фотосесії для глянцю. 19-річна артистка сама була ініціатором гарячих кадрів.

Схоже, Біллі Айліш не просто так змінила зачіску. Юна володарка Ґреммі постала на обкладинці червневого випуску британського Vogue. Заради цього красуня відмовилася від оверсайз худі. Знімки дівчини у сміливих образах з'явилися в Instagram журналу Vogue.

Тут спокусливо: Дівчина тижня: пишногруда Мікайла Демайтер, яку називають найсексуальнішою хокеїсткою

Співачка зважилася на відверту зйомку в стилі пін-ап. На спокусливих кадрах у рожевих тонах Біллі позує в корсеті і спідниці від Gucci, спідній білизні Agent Provocateur, платті з корсетом від Alexander McQueen, тренчі від Burberry і костюмі Mugler.

Біллі Айліш відмовилася від оверсайзу і вперше знялася у відвертих образах для глянцю - фото 457858

Біллі Айліш відмовилася від оверсайзу і вперше знялася у відвертих образах для глянцю - фото 457859

Біллі Айліш відмовилася від оверсайзу і вперше знялася у відвертих образах для глянцю - фото 457860

Біллі Айліш відмовилася від оверсайзу і вперше знялася у відвертих образах для глянцю - фото 457861

Читайте також: Розкішна Хейлі Бібер показала реальну фігуру в бікіні (18+)

пропозиції партнерів
Новини