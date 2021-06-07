Найсексуальніша гравець у покер показала спекотне відео в бікіні (18+)

Популярна модель Сара Андервуд, яку називають найпривабливішим гравцем у покер, розбурхала мережі пікантним відео у крихітному купальнику.

37-річна американська фотомодель, блогерка та професійний гравець у покер Сара Джин Андервуд активно веде сторінку в Інстаграмі, де має армію шанувальників у вигляді 9 мільйонів підписників. Все тому, що дівчина регулярно публікує кадри з яскравих подорожей, а також ділиться своїми буднями у будиночку посеред лісу. Особливої уваги заслуговують пікантні знімки, адже у цієї білявки нема комплексів щодо своїх форм. Тут навряд чи знайдеш тонну фотошопу, тож прихильники із захватом сприймають кожен допис Сари.

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Не винятком стало і новеньке відео, на якому Андервуд насолоджується сонячною погодою у крихітному купальнику. Так рекламувати бікіні ще треба вміти:

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